Moartea fostului fotbalist și antrenor al lui Dinamo a stârnit un val de tristețe în întreg fotbalul românesc.

Florin Bratu: ”Dacă aș face un top 5 al antrenorilor, Gigi Mulțescu s-ar afla printre ei!”

Foștii săi colegi, dar și foștii săi elevi s-au prezentat la Muzeul CS Dinamo, acolo unde a fost depus trupul lui Gigi Mulțescu, pentru a-și lua rămas bun de la legenda clubului din Ștefan cel Mare.

Printre cei care și-au făcut apariția a fost și Florin Bratu, care a venit însoțit de Ionel Dănciulescu. Bratu a vorbit cu emoție despre fostul său antrenor și a mărturisit că are o legătură strânsă cu familia Mulțescu.

”Am avut bucuria să îl am antrenor la Dinamo, am învățat lucruri. Dacă aș face un top 5 al antrenorilor, cu siguranță s-ar afla printre ei. Fiul lui, Cătălin Mulțescu, face parte din staff-ul meu, emoțional sunt legat de familia Mulțescu. Condoleanțe tuturor, le doresc să fie tari. Mi-e foarte greu să vorbesc.

Era un antrenor care simțea foarte bine fotbalistul înainte de a-l vedea pe teren. Știa foarte bine care erau calitățile lui și în momentul în care alegea primul 11 era foarte inspirat. La echipele unde s-a dus a făcut o treabă foarte bună, pentru că avea un simț foarte bun al fotbalistului și al fotbalului.

Îmi aduc aminte că a fost un meci la Bistrița, aveam o mare nevoie de victorie, 0-0, am avut un penalty, a strigat foarte tare la mine să execut eu. Era tensiune destul de mare, a avut încredere în mine că voi înscrie, la Bistrița era Tătărușanu în poartă. Știu că am înscris și l-am simțit cu o energie foarte bună. Ce e interesant, că am jucat împotriva lui ca antrenor, un Dinamo – Astra. M-a bătut, era normal. Nea Gigi a fost un mare antrenor.

Sunt foarte multe nume, nu cred că este problema mea, dar nea Gigi este o legendă a clubului și cu siguranță va rămâne în inimile noastre”, a spus Florin Bratu.

Fostul atacant a vorbit și despre faptul că Alex Băluță, jucătorul celor de la FCSB, și-a făcut apariția la Muzeul CS Dinamo, pentru a-și lua rămas bun de la Gigi Mulțescu.

”Foarte frumos din partea lui, nu cred că există loc de rivalități în astfel de momente. Mă bucur pentru oricine vine aici, este nevoie. Familia Mulțescu are nevoie de empatie în momentele astea”, a adăugat Florin Bratu.

Ce a spus Alex Băluță despre Gigi Mulțescu

"Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul", a spus Alex Băluță penru PRO TV (SPORT.RO).