Gigi Becali a dezvăluit câți bani încasează FCSB din Europa League: "Extraordinar!"

Rangers (deplasare), Manchester United (acasă), PAOK Salonic (deplasare), Olympiacos (acasă), Midtjylland (acasă), Qarabag (deplasare), Hoffenheim (deplasare) și RFS (acasă) sunt cele opt adversare pe care FCSB le va înfrunta în Europa League, în perioada septembrie 2024 - ianuarie 2024.

Gigi Becali a dezvăluit câți bani încasează FCSB în din Europa League

Becali a făcut calculele și este sigur că FCSB va aduna aproximativ 15 milioane de euro din participarea în Europa League.

Becali a comparat sezonul actual cu altele din trecut și a menționat că cel mai bun an financiar al echipei a fost atunci când a vândut jucători precum Vlad Chiricheș și Gabriel Gardoș, aducând în jur de 25 de milioane de euro din participarea în Liga Campionilor.

„Maxim 15 milioane de euro, cu totul. Se pot juca 10 meciuri, nu 8. Cred că o să jucăm 10, putem să prindem și barajul. Este un an extraordinar, nu bun. Cel mai bun an a fost atunci când am luat 10 milioane pe Chiricheș, l-am vândut pe Gardoș și am luat vreo 25 de milioane din Champions League.

Vinzi jucători daca ai, eu investesc, dar nu prea văd marfă… Ca să vinzi jucători pe 15, 20 de milioane în România trebuie să fie un jucător român de 17, 18 ani. Louis Munteanu e un jucător pe care poți să iei 20 de milioane, dar nu acum.

Pe brazilianul care costă 20 de milioane nu îl lasă la tine, îl ia Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Nu îl lasă la tine, că tu stai în România și nu îl vezi. Ei sunt acolo, stau toată ziua prin casă și beau cafea. Ei văd cum bea cafeaua, dacă îl frige pe limbă”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Programul lui FCSB din Europa League

26 septembrie | FCSB - FC RFS (22:00)

3 octombrie | PAOK FC - FCSB (22:00)

24 octombrie | Rangers FC - FCSB (22:00)

7 noiembrie | FCSB - FC Midtjylland (19:45)

28 noiembrie | FCSB - Olympiacos FC (22:00)

12 decembrie | TSG Hoffenheim - FCSB (19:45)

23 ianuarie | Qarabag FK - FCSB (19:45)

30 ianuarie | FCSB - Manchester United (22:00)

La finalul fazei principale, primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală Europa League, în timp ce locurile 9-24 vor disputa faza 16-imilor. Echipele care termină pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate din competițiile europene.