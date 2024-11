FCSB – Olympiakos s-a terminat 0-0, la capătul unui duel în care campioana României s-a bătut de la egal la egal cu deținătoarea trofeului Conference League, care e și pe primul loc în Grecia, la ora actuală.

Impresia generală a fost că, dacă bucureștenii n-ar fi rămas în zece oameni, după eliminarea stupidă a lui Bîrligea în minutul 69, atunci era posibilă chiar obținerea celor trei puncte. După ultimul fluier al întâlnirii, atacantul care și-a lăsat echipa în zece oameni a venit la microfonul Digi Sport și a explicat ce s-a întâmplat, de a văzut al doilea galben, după ce îl luase pe primul pentru proteste, în minutul 53.

„Ne doream, cu siguranță, cele 3 puncte, dar am fost în dificultate cu un jucător în minus din cauza mea. Le cer scuze tuturor! Una peste alta, cu un om în minus, a ieșit binișor. La eliminare, e un contact de joc. El (n.r. – jucătorul celor de la Olympiakos) mi-a șutat în gheată, dar, cu siguranță, arbitrul era supărat pe mine, fiindcă protestasem la faza la care am luat primul galben. Oricum, e vina mea că am fost eliminat“, a spus Bîrligea.

„Jumătate din România credea că vom pierde acest meci cu 0-4, 0-5. Dar am demonstrat că putem face față la deținătoarea Conference League. După părerea mea, Rangers și PAOK au fost echipe mai puternice, comparativ cu Olympiakos. Dacă nu era acest episod, cu eliminarea mea, poate că am fi câștigat în această seară. Acum, vom încerca chiar să obținem o clasare între primele 8. Ne dorim acest lucru“, a adăugat atacantul roș-albaștrilor.