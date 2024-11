Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară pe Arena Națională în etapa #5 din Europa League. La capătul celor 90 de minute, FCSB și Olympiakos au împărțit punctele.



FCSB a jucat cu un om în minus din minutul 67, după ce Daniel Bîrligea a văzut al doilea cartonaș galben. Roș-albaștrii au rezistat însă eroic până la final și au câștigat un punct.



Ilie Dumitrescu, impresionat profund după FCSB - Olympiakos. Descriere puternică pentru campioana României



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a urmărit meciul lui FCSB cu Olympiakos și a ținut să puncteze faptul că roș-albaștrii au arătat ca o echipă mare și au câștigat un punct uriaș în Europa League.



”Joc solid, contra unui adversar puternic. Am câștigat multe dueluri. Apărarea s-a ridicat la un nivel extraordinar. Crețu, Radunovic au reușit să nu piardă duel. Dawa a intrat foarte bine. Șut, punct fix în fața apărării. A acoperit bine. Edjouma, cu rază mare de acțiune. Un joc foarte bun!



În partea a doua a jocului am fost peste. Am pus presiune, am avut câteva situații, centrări. Chiar și Bîrligea putea să gestioneze mai bine o fază. Un meci de luptă.



O echipă matură, a știut să treacă prin momentele astea și a fost o echipă mare, până al urmă”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.



După 10 etape desfășurate în Europa League, FCSB se situează pe locul 10 în clasament cu 10 puncte. Trei victorii a înregistrat echipa lui Elias Charalambous, la care s-au adăugat un egal și o înfrângere.



FCSB se află la doar trei puncte de prima poziție din Europa League, ocupată de Lazio cu 13 puncte. La egalitate cu italienii sunt și cei de la Athletic Bilbao (locul 2), dar și cei de la Frankfurt (locul 3).