"Am facut un meci foarte bun, meritam altceva. Mlada Boleslav n-a avut nicio ocazie!" Mbappe Coman dezvaluie ce le-a zis Lucescu jucatorilor in vestiar

Florinel Coman crede ca FCSB e capabila s-o bata pe Mlada Boleslav in deplasare.

Coman regreta ca nu a marcat si spune ca FCSB a facut un meci foarte bun contra cehilor la Giurgiu. Coman dezvaluie si ce le-a transmis Mircea Lucescu jucatorilor in vestiar, inaintea partidei.

"Am facut egal, cred ca puteam sa castigam fara probleme acest meci, ei nu au avut nicio ocazie de gol. Trebuia sa fim mai lucizi in 20-30 de metri. M-am enervat ca nu am marcat, am avut situatii foarte bine. Avem sanse foarte mari sa mergem mai departe. Suntem peste ei, mergem increzatori sa castigam returul. Nu trebuie sa ne relaxam daca ne-am dat seama ca suntem mai puternici ca ei. Am spus ca facem tot posibilul sa intram in grupe, a fost un meci foarte bun, din pacate nu am reusit sa marcam. E o perioada foarte proasta, nu reusim sa marcam. Aducem mingea sus, in jumatatea adversa, dar nu marcam.

Domnul Lucescu ne-a incurajat, ne-a zis ca suntem puternici si ca numai impreuna putem castiga. M-a impresionat, ne-a vorbit un antrenor foarte mare, am intrat concentrati, pregatiti sa castigam acest meci. Acum, nu trebuie sa cadem mai rau, trebuie sa ne revenim si sa castigam in campionat. Suntem cu domnul Andronache, e un antrenor foarte bun, un om foarte bun. Avem antrenor, dar e o perioada neagra pentru noi. Ne bucuram ca au fost cu noi suporterii, ne-au impins de la spate, le multumim pe aceasta cale", a spus Florinel Coman la PRO X.