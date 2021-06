Ziua nebuna de la Euro in imagini! Vedetele si-au facut aparitia in ultimele meciuri din faza grupelor

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Dramatismul a fost la el acasa la ultimele 4 meciuri din faza grupelor ale Campionatului European, iar vedetele si-au facut simtita prezenta si au facut spectacol, exact cum se intampla si la echipele de club la care evolueaza.

Spaniolii au reusit partida perfecta si au zdrobit Slovacia in urma unui joc colectiv exceptional, in timp ce in celalalt meci al grupei a fost suspans pana in final. Condusa cu 2-0, Polonia a fost bagata inapoi in meci de Robert Lewandowski, care a reusit o dubla, insa insuficient, iar Suedezii au dat lovitura de gratie in prelungiri si au castigat grupa.

In ultimele doua partide din grupa "mortii", Benzema si Cristiano Ronaldo au iesit la rampa, fiecare marcand cate o dubla intr-un meci terminat la egalitate care a multumit ambele echipe, iar nemtii au avut parte de un dramatism neasteptat, la Munchen, in compania Ungariei, reusind sa egalize in ultimele 10 minute ale partidei.