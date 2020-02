L-a INLOCUIT pe Ousmane Dembele la PROPRIU! Braithwaite a ESUAT TOTAL o schema la prezentarea oficiala, la fel cum a facut si francezul! Vezi aici FAZA

Atacantul adus de la Leganes sa inlocuiasca absenta lui Ousmane Dembele, care va lipsi mai mult de 6 luni din cauza unei accidentari, a semnat un contract pana in 2024. Transferul lui Braithwaite a fost anuntat oficial ieri, cand a fost facuta si prezentarea oficiala, cu portile inchise.

Momentul amuzant al prezentarii a fost atunci cand atacantul a iesit pe teren si a inceput sa faca scheme pentru presa, acesta a incercat sa faca o "braziliana", insa executia nu i-a reusit. Astfel, inlocuitorul lui Dembele i-a preluat rolul in totalitate :), deoarece si francezului i-au esuat complet schemele in ziua prezentarii.

Did Martin Braithwaite ring Barca and tell them he was George Weah’s cousin?pic.twitter.com/Q70kD0tjrG