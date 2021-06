UEFA, presata de Comisia Europeana sa mute semifinalele si finala EURO 2020 de pe Wembley

Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a afirmat ca UEFA trebuie sa cantareasca bine decizia de a organiza semifinalele si finala EURO 2020 pe stadionul Wembley din Londra.

''Aceasta nu este o decizie pe care noi trebuie s-o luam la Comisie. Ea apartine UEFA. Dar vreau sa-mi impartasesc indoielile mele privind posibilitatea organizarii semifinalelor si a finalei EURO pe Wembley, intr-un stadion plin, in timp ce Regatul Unit limiteaza deplasarea cetatenilor sai catre Uniunea Europeana din cauza cresterii numarului de contaminari (n.r. - cu Covid-19)'', a declarat Margaritis Schinas, citata de Agerpres, in Parlamentul European.

''Gandesc ca UEFA ar face bine sa analizeze cu grija aceasta decizia. Nu este o decizie nevinovata. Va trebui luata in cunostinta de cauza'', a adaugat oficialul european.

Stadionul Wembley a fost construită in 2007 si are o capacitate de 90.652 de locuri. Aici au fost fost programate cele mai multe meciuri de la EURO 2020: trei din faza grupelor, doua din optimi, cele doua semifinale si finala.