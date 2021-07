"Nu ma voi lasa doborat de tot ce am primit saptamana asta!" Prima reactie a lui Saka dupa penalty-ul ratat si abuzul de pe retelele de socializare

Anglia a pierdut finala Euro 2020 la loviturile de departajare.

Marcus Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka au fost cei trei jucatori din nationala lui Southgate care nu au reusit sa transforme loviturile de departajare. La finalul meciului, jucatorii au fost abuzati rasial si criticati dur pentru ca au ratat.

Saka a fost cel care a executat cea de-a cincea lovitura, iar la final, cand Donnarumma a aparat, a izbucnit in lacrimi, fiind consolat de coechipierii sai. La jumatate de saptamana de la finala, Saka a postat si prima reactie pe retelele de socializare.

"Am stat departe de retelele de socializare pentru cateva zile, am petrecut timp cu familia mea si m-am gandit la ultimele saptamani. Mesajul nu este suficient pentru a arata cat sunt de recunoscator pentru dragostea primita, si simt ca trebuie sa le multumesc tuturor care m-au incurajat.

A fost o onoare sa fac parte dintr-un lot al Angliei care conduce prin puterea exemplului, imi sunt frati pe viata si sunt recunoscator pentru tot ce am invatat de la fiecare dintre ei. Sa ajut acea echipa sa ajunga in prima finala dupa 55 de ani, sa imi vad familia in tribune, stiind la cate au renuntat pentru a ma ajuta sa ajung aici, a insemnat totul pentru mine.

Nu exista cuvinte sa exprim cat de dezamagit am fost cu rezultatul si penalty-ul meu. Am crezut cu adevarat ca vom castiga asta pentru voi. Imi cer iertare ca nu am reusit sa aducem trofeul acasa pentru voi anul asta, insa vom da tot ce avem pentru a ne asigura ca aceasta generatie stie cum se simte sa castigi.

Reactia mea de la finalul meciului a spus totul, am suferit atat de mult si am simtit cum i-am dezamagit pe toti, chiar si pe familia mea de la nationala, dar pot sa va promit asta...nu voi lasa acel moment sau negativismul primit saptamana asta sa ma doboare.

Pentru cei care mi-au luat apararea si mi-au trimis scrisori din suflet, mi-au transmis ganduri bune mie si familiei mele, le sunt recunoscator. Despre asta ar trebui sa fie fotbalul. Pasiune, oameni din toate rasele, toate sexele, religiile si cu diferite trecuturi unindu-se si impartasind aceeasi bucurie a rollercoaster-ului numit fotbal.

Platformelor din social media Instagram, Twitter si Facebook, nu vreau ca niciun copil sau adult sa primeasca mesajele de ura si extrem de dure pe care eu, Marcus si Jadon le-am primit saptamana asta. Stiam exact ce fel de ura voi primi si este o realitate trista ca platformele acestea puternice nu fac suficient pentru a opri aceste mesaje.

Nu exista loc pentru rasism sau ura in fotbal sau in orice latura a societatii, iar persoanelor care se unesc impotriva celor care trimit astfel de mesaje, prin actiuni impotriva lor si raportand comentariile politiei si care combat ura prin empatie, vom castiga. Dragostea castiga intotdeauna", se arata in comunicatul lui Saka.