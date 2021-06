"E un impostor! Daca as fi Ronaldo m-as duce dupa el in vestiar!" Starul Portugaliei a fost facut praf de legenda lui United dupa eliminarea cu Belgia

Meciurile de la EURO 2020 sunt pe PRO TV si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Portugalia s-a oprit in optimile de finala ale Campionatului European. Belgia s-a impus cu 1-0, dupa golul inscris de Thorgan Hazard. Portughezii au avut sanse mari sa inscrie, insa niciuna dintre ele nu s-a concretizat.

Unul dintre jucatorii de la care se aveau cele mai mari asteptari, Joao Felix, fotbalistul pentru care Altetico Madrid a platit aproape 130 de milioane de euro, a dezamagit cu prestatiile sale, iar legenda lui United, Roy Keane, l-a facut praf la finalul meciului cu Belgia.

Keane l-a criticat dur pe Joao Felix pentru modul in care a intrat in meci si a spus ca Ronaldo ar trebui sa ia masuri si sa il certe pe tanarul jucator.

"Baiatul ala e un impostor! Un impostor! Tara ta are nevoie de tine. Intra pe teren, da la poarta! 100 de milioane de lire?! Daca as fi Ronaldo, m-as duce dupa el in vestiar! Socant!", a spus Roy Keane pentru ITV Football.

Roy Keane had some strong words for Joao Felix today against Belgium ???? pic.twitter.com/QtzH9Y3VBX — ESPN FC (@ESPNFC) June 27, 2021