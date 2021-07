Incidentele pe care suporterii englezi le-au facut inaintea finalei inca au ecou, iar UEFA a deschis o noua ancheta! "Nu am vazut niciodata ceva de genul asta"

Inaintea finalei dintre Anglia si Italia multi suporteri fara bilet au fortat intrarea pe stadion.

Inaintea finalului Campionatului European dintre Italia si Anglia, multi suporteri englezi fara bilet au fortat intrarea pe stadion, acesta fiind inceputul unor incidente fara precedent in ultimul timp. Batai intre stewarzi si cei care au intrat ilegal pe stadion, la care s-au alaturat si suporterii cu bilet, iar imaginile de pe internet au dat o imagine trista a finalei.

UEFA a deschis doua anchete pentru a analiza intamplarile, englezii fiind acuzati de urmatoarele: invadarea terenului de catre suporteri, aruncarea de obiecte in teren de catre suporteri, tulburarile cauzate in timpul imnului national si folosirea obiectelor pirotehnice. In plus, un inspector din cadrul Comisiei de Etica si Disciplina a fost delegat pentru a analiza incidentele produse in interiorul si inafara stadionului Wembley.



Recent, Mark Bullingham, presedintele Federatiei Engleze, si-a prezentat scuzele pentru incidentele de pe Wembley si a spus ca stewarzii "nu au mai vazut niciodata ceva de genul acesta". Federatia Engleza de Fotbal a anuntat ca va investiga incidentele care au precedat finala EURO 2020, de duminica seara, care a avut loc pe stadionul londonez Wembley si care a opus nationalele Angliei si Italiei.

"Federatia va face o ancheta extrem de serioasa in privinta acestor incidente. Vom coopera strans cu Politia pentru a identifica pe toti cei implicati. Din primele imagini, se pare ca erau multi tineri aflati sub influenta alcoolului. Trebuie sa prevenim ca astfel de situatii sa nu se mai repete", a spus Bullingham.

