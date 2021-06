Gareth Southgate, dupa ce a Anglia a eliminat Germania de la EURO 2020: "Jucatorii au fost uriasi"

Anglia s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a trecut in optimi de Germania, scor 2-0.

La finalul meciului, selectionerul Angliei, Gareth Southgate, a avut numai cuvinte de lauda la adresa fotbalistilor sai si a fanilor care au fost prezenti pe Wembley.

"Jucatorii au fost uriasi. Insa suporterii prezenti pe stadion au fost incredibili. Am mai fost aici la meciuri disputate cu portile inchise si nu am avut nici jumatate din zgomotul care a fost astazi. Au fost in spatele nostru la fiecare duel, la fiecare presing, la fiecare cursa.

Energia a fost incredibila. Faptul ca s-au intors acasa cu sentimentele pe care le-au trait in aceasta seara, stiind ca atatea milioane de persoane au avut aceasta bucurie care li s-a oferita astazi, dupa acest an si jumatate atat de dificil, este foarte special", a declarat Southgate.

"Am jucat impotriva unei echipe cu patru campioni mondiali, cu un antrenor a carui cariera este incredibila, chiar daca ii va fi greu, am un mare respect pentru ceea ce a facut. Au existat mereu dubii in privinta sanselor noastre in fata unor echipe mari, dupa Cupa Mondiala. Si, cu experienta sa, stiam ca Germania va dicta ritmul in anumite faze ale meciului, ca Toni Kroos va organiza jocul alaturi de Hummels si ca trebuie sa fim rabdatori.

Am reusit o performanta enorma, dar cu un cost fizic si un nivel emotional ridicat. Prin urmare, trebuie sa ne asiguram ca ne recuperam bine. Este un moment periculos pentru noi, deoarece exista caldura victoriei si senzatia in tara ca trebuie doar sa ne prezentam pe teren pentru a castiga, cand stim ca de fapt va fi o provocare imensa de acum inainte.

Insa jucatorii stiu, ei au atins anterior ultimele tururi intr-o competitie si stiu cat este de dificil. Au ramas cu picioarele pe pamant, dar noi am venit aici cu un obiectiv care nu a fost inca atins", a mai spus tehnicianul.

In sferturile de finala ale EURO 2020, Anglia va infrunta Ucraina. Meciul se va disputa la data de 3 iulie, la Roma, si va fi transmis pe PRO TV si VOYO.