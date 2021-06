Gareth Bale, one-man show pentru Tara Galilor! In ciuda penalty-ului ratat, fotbalistul a stabilit un record formidabil

Fotbalistul lui Real Madrid a fost in forma maxima la partida contra Turciei.

Galezii au reusit sa obtina prima victoria de la aceasta editie a Campionatului European, 2-0, contra Turciei, iar Gareth Bale a fost principalul motiv pentru care succesul nationalei sale. In ciuda faptului ca a ratat un penalty, Bale a oferit doua pase de gol, fiind cel mai activ om din ofensiva formatiei sale.

Pe langa asta, galezul a stabilit si un record, fiind primul jucator din istoria Campionatelor Europene care reuseste sa creeze 5 mari ocazii de gol intr-o partida. De mentionat este faptul ca aceasta statistica este contorizata din 1980.



Pentru Tara Galilor urmeaza ultima partida din grupa, contra Italiei, insa echipa lui Bale este in mare parte sigura de calificare si poate trata partida cu relaxare, ba chiar pot fi si odihniti anumiti titulari care au evoluat in foarte multe partide in actualul sezon.