Drama prin care a trecut Bruno Fernandes: "Din iunie pana in februarie am trait cu 50 de euro". Portughezul e pregatit pentru EURO 2020 

Bruno Fernandes este unul dintre cei mai importanti jucatori ai Portugaliei.

Acesta crede ca Portugalia are puterea sa castige un nou titlu european, al doilea consecutiv dupa EURO 2020. Portugalia are insa o misiune dificila. Face parte din "grupa mortii" alaturi de granzii Germania si Franta, dar si de outsiderii din nationala Ungariei.

Bruno Fernandes spera sa obtina al doilea trofeu cu nationala, dupa Nations League 2019. In primul meci, joaca in Ungaria, la Budapesta, impotriva nationalei maghiare.

"Revin la nationala cu mentalitatea asta: nu am jucat in ultimul meci si trebuie sa demonsrez in acesta. Am mentalitatea de a progresa zi de zi, asta este important pentru mine. Asta e motivatia mea."

Portughezul este un fan al lui Cristiano Ronaldo. El chiar a urmat, cumva, cariera fostului Balon de Aur. A crescut la Boavista, Novara, Udinese sau Sampdoria, insa s-a facut remarcat la Sporting Lisabona, iar acum face senzatie la Manchester United. Totusi, nu a fost totul roz de la inceput.

"Cand aveam 17 ani, din iunie pana in februrie, am trait cu 50 de euro, primiti de la mama mea", a spus Fernandes pentru Record. "Am mers la Novara, nu cunosteam pe nimeni, nu cunosteam limba, nu aveam pe nimeni care sa imi traduca, a fost foarte dificil."