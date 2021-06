Din nou atmosfera senzationala in Bucuresti! Fanii austrieci si ucraineni fac spectactol in Centrul Vechi | FOTO

De la ora 19.00, in direct pe PRO TV, Ucraina va intalni Austria, meci disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, iar pe PRO X, Macedonia de Nord va lupta contra Olandei, echipa deja calificata in optimile de finala.

Astazi au loc meciurile din Grupa C de la Euro 2020. De la 19.00, Macedonia de Nord si Olanda vor juca pe Johan Cruyff Arena din Amsterdam, cu o brigada de arbitri condusa de Istvan Kovacs. La Bucuresti, pe Arena Nationala, tot de la 19.00, Ucraina si Austria se vor lupta pentru locul secund in grupa, cu turcul Cuneyt Cakir la centru. Olanda este calificata, dupa ce a acumulat sase puncte din primele doua partide, Austria si Ucraina au cate trei puncte, iar Macedonia este eliminata, fiind invinsa in precedentele doua partide.

Dupa ce suporterii macedoneni au facut spectacol in Centrul Vechi, la cele doua meciuri jucate la Bucuresti, acum cateva mii de austrieci si ucraineni au luat cu asalt zona turistica a Capitalei Romaniei. Ei au ocupat terasele si barurile de la orele pranzului, au cantat si si-au facut incalzirea pentru meci, in cea mai fair-play atmosfera posibila, fara sa fie inregistrate incidente.

Foto: Gabriel Chirea