Dezmat total pentru cel mai bun om al Angliei de la Euro 2020! Cum a fost surprins Pickford 

Desi au suferit pentru finala pierduta, englezii si-au revenit rapid si au sarbatorit parcursul echipei in cadrul turneului si faptul ca au reusit sa ajunga in finala si au organizat o mare petrecere imediat dupa finala.

Ajuns acasa, eroul Pickford, care a primit si trofeul pentru 'Cel mai bun portar' de la Euro 2020, a fost intampinat cu o petrecere de familie si prieteni. Acestia l-au si filmat in timp ce se distra si dansa, urcat pe umerii unui apropiat, cantand pe piesa lui Cher 'Believe'.

In clipul devenit viral pot fi vazuti si prietenii portarului, care purtau masti cu fata lui si cantau alaturi de el.

If Grealish and Pickford don't open a club I'm going to be disappointed ???????? WHAT A GUY ????pic.twitter.com/y48EMmWdeC