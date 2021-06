"Daca faceti asta, nu mai stati in izolare!" Artificiul prin care danezii vor sa fenteze restrictiile si sa umple Johan Cruijff Arena la meciul cu Tara Galilor

Danemarca va intalni nationala Tarii Galilor in optimile de finala de la Euro 2020.

Danemarca a trecut cu 4-1 de Rusia, in ultima etapa a grupelor Euro 2020, si s-a calificat in optimile de finala ale competitiei, acolo unde va intalni prima reprezentativa a Tarii Galilor.

Meciul se va disputa la Amsterdam, pe Johan Cruijff Arena, pe 26 iunie, de la ora 19:00 si va putea fi urmarit la PROTV si VOYO.RO.

Planurile fanilor danezi, care isi propusesera sa fie in numar cat mai mare alaturi de nationala condusa de Kasper Hjulmand, pe arena din Amsterdam, ar putea fi date peste cap de restrictiile de circulatie impuse de pandemia de coronavirus.

In Danemarca, legislatia actuala prevede ca toti cetatenii care revin in tara sa stea in carantina pentru zece zile, lucru care ii descurajeaza pe multi dintre suporterii lui Eriksen & Co. sa mai faca deplasarea la Amsterdam.

Salvarea fanilor danezi ar putea veni de la un oficial al MAE danez, care i-a invatat pe suporterii ros-albilor cum sa fenteze restrictiile pentru a nu mai sta in izolare in momentul in care vor reveni in tara.

"Daca o sa va aflati in Tarile de Jos timp de 12 ore, veti fi scutiti de izolare. Acest lucru ar trebui sa fie posibil din punct de vedere tehnic. Faceti testul rapid, asistati la meci si apoi revenit in tara in decurs de 12 ore", a spus Erik Rasmussen, un oficial din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Danemarca.