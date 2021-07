Au jucat cu 'cap' :)! Englezii detin recordul absolut la Euro dupa meciul cu Ucraina! Ce au reusit

Evolutia fantastica a jucatoriilor lui Southgate a reusit sa aduca si un record.

Anglia a facut cel mai bun joc al ei de la acest Campionat European, iar baietii antrenati de Gareth Southgate au reusit sa stabileasaca un nou record dupa victoria impotriva Ucrainei, 4-0. Mai exact, englezii au reusit sa fie prima echipa din istoria Campionatelor Europene care marcheaza de 3 ori cu capul.



Acestia au deschis scorul prin Kane, in urma unei combinatii rapide cu Sterling, iar de acolo a urmat dezastrul pentru elevii lui Shevchenko. In startul reprizei secunde, Harry Maguire a marit diferenta in urma unei lovituri libere din lateral la care fundasul lui Manchester United a finalizat cu o lovitura de cap.

La scurt timp Shaw a avut o incursiune in partea stanga si a centrat perfect, iar capitanul Harry Kane a pus capul si a reusit dubla. "Macelul" avea sa fie final in minutul 63, atunci cand Mason Mount a centrat din corner si nou intratul Jordan Henderson a deviat mingea cu o lovitura de cap si a inchis tabela, stabilind si recordul sus mentionat.