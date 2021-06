"Apartin si eu acelui grup!" Romelu Lukaku, trist ca nu este pus in aceeasi categorie cu marii atacanti! Ce a spus 

Romelu Lukaku a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Portugalia din optimile Campionatului European si si-a exprimat nemultumirea legata de faptul ca nu este asociat si el cu marii atacanti precum Lewandowski sau Harry Kane.

Desi a inscris 30 de goluri in acest sezon, belgianul nu are parte de aceeasi mediatizare pe care o au alti atacanti, iar asta il nemultumeste.

"Oamenii au tendinta sa descrie lucrurile astfel. Cand vorbesc despre Lewandowski, Benzema, Suarez, Kane, ei spun ca sunt la nivel de top mondial, in cazul meu, e intotdeauna despre faptul ca sunt in forma buna.

In ultimii doi ani, cred ca am aratat ca nu este doar despre forma buna. Apartin acelui grup, sunt la acel nivel", a spus Lukaku la conferinta de presa.

???? "When people talk about Lewandowski, Benzema, Suarez, Kane, they say it's a world-class level.

"With me, it was always about 'good form'... I belong with that group."

