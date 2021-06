“Am avut probleme de ordin mental. Voi oferi mai multe detalii in curand!”. Lukaku, dezvaluire incredibila intr-un dialog cu fanii!

Meciurile de la EURO sunt pe PRO TV, PRO X si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Romelu Lukaku a raspuns intrebarilor puse de fani pe Twitter, ocazie cu care a facut cateva dezvaluiri neasteptate despre viata sa.

Unele intrebari au fost extrem de personale, iar belgianul a dat dovada de sinceritate si a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat in trecut.

"M-am confruntat cu probleme mentale in lockdown. Ca jucator, cum gestionezi asta?" l-a intrebat un fan, iar Lukaku a oferit un raspuns impresionant: "Am trecut prin asemenea probleme in 2018 si o sa vorbesc cat de curand despre asta".

La momentul respectiv, Romelu Lukaku juca la Manchester United. In prezent, jucatorul belgian este la Inter Milano, cu care a castigat trofeul de campion in Serie A, in sezonul trecut.