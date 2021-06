Absolut fabulos! Confuzia dintre Bucuresti si Budapesta loveste din nou! Sase suporteri ai Frantei au ajuns in Centrul Vechi in loc sa mearga pe Puskas Arena

Un grup de prieteni francezi au confundat Budapesta cu Bucurestiul.

Budapesta si Bucurestiul sunt doua dintre cele 11 gazde ale Euro 2020, dar organizatorii tot le-au incurcat pe pagina oficiala de Twitter. Numeroasele comentarii ironice au dus la stergerea postarii. Romanii sunt patiti cu aceasta confuzie. La primul mare concert sustinut dupa caderea comunismului, Michael Jackson a strigat, in 1992, in fata a 75 000 de oameni: "Buna seara, Budapesta!". Aceeasi greseala a fost facuta de Ozzy Osbourne, in 1995, si Lenny Kravitz, in 2008.

De data aceasta a venit randul unor europeni sa faca aceasta confuzie. Potrivit jurnalul.ro, sase suporteri francezi si-au luat bilet la meciul Ungaria - Franta, 1-1, dar in loc de Budapesta, au nimerit la Bucuresti. Conform aceleiasi surse, trei dintre tineri aveau bilete de avion pentru Bucuresti, in timp ce trei si-au rezervat zborul pentru Budapesta. Pana si compania aeriana s-a lasat pacalita de apropierea de nume intre capitalele Romaniei si Ungariei.

In cele din urma, tinerii au urmarit meciul Frantei contra maghiarilor, de la Euro 2020, la o terasa din Centrul Vechi. Cei 6 prieteni asteapta cu interes ultimul meci al nationalei lui Deschamps din faza grupelor, cu Portugalia, pentru a se stabili daca echipa lor va termina prima in Grupa F. Daca acest lucru se va intampla, sunt hotarati sa ramana la Bucuresti pentru a-i vedea pe "cocosii galici" din tribunele Arenei Nationale, in optimea de finala ce se va juca pe 28 iunie.

sursa foto: jurnalul.ro.