Va fi "blatul perfect" cu Slovacia? Victor Becali a oferit răspunsul

Înaintea partidei decisive dintre România și Slovacia de la EURO 2024, au apărut speculații că un rezultat de egalitate ar fi convenabil pentru ambele echipe, asigurându-le calificarea în optimile de finală. În fața acestor zvonuri, Victor Becali a oferit un răspuns categoric.

Victor Becali: "Importante sunt evoluțiile"

Victor Becali, celebrul impresar, a vorbit despre parcursul României la EURO 2024 și a scos în evidență că în ciuda entuziasmului național după victoria cu Ucraina, nu se aștepta ca România să obțină un rezultat similar în meciul cu Belgia. El a explicat că Belgia este o echipă puternică și nu a fost surprins de rezultat.

„Prezența la EURO ne aduce oarecum în prim-plan. Importante sunt evoluțiile. Cu Ucraina am avut o evoluție bună, și cu ajutorul lor. Am câștigat 3-0. Nu știu dacă asta era realitatea, dar important e că am câștigat. Apoi toată lumea a crezut că după meciul cu Ucraina vom spulbera Belgia. Nu-i așa, Belgia e o echipă puternică. Sunt sigur că specialiștii nu se așteptau la o victorie contra Belgiei. Este o echipă cu jucători foarte valoroși. Eu spun că am ieșit onorabil din meciul cu Belgia. Puteam să și înscriem. Asta e, când joci cu o echipă mare, ai o ocazie și nu dai gol, te execută. Eu nu mi-am făcut așa mari iluzii la meciul cu Belgia. Important e să ne calificăm”, a declarat Victor Becali, conform Sport Total FM.

Poziția lui Becali cu privire la speculațiile unui „blat”

Victor Becali a respins speculațiile privind un posibil aranjament cu Slovacia și a criticat moralismul excesiv din fotbal.

Omul de afaceri a afirmat că fiecare echipă își va apăra interesul, adică calificarea în optimile de finală, și a precizat că nu există nicio dovadă de conspirație între federațiile sau jucătorii celor două națiuni.

"Dacă doi oameni ar fi în situația asta, să se califice la un egal, ar discuta între ei? Blat e când stai de vorbă, când te pui de acord. Prea mulți moraliști în fotbalul ăsta! Ce, s-au întâlnit federațiile între ele, s-au întâlnit jucătorii să vorbească între ei? Nu. Dacă va fi, va fi.

Se protejează amândouă. Interesul e să se califice. Ce ne dorim noi, românii? Să ne calificăm. Ce să facem acum, să ne aruncăm peste slovaci și să riscăm? De ce să ajungi în situația asta? Până la urmă nu se pune nimeni la masă cu slovacii să discute să facă 7-7 la final. Fiecare o să-și vadă interesul.”, a adăugat Becali.

Campionatul European din Germania 2024 este transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO, în perioada 14 iunie - 14 iulie. Cele mai importante faze ale competiției vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, astfel suporterii pot beneficia de acoperire completă a acestui turneu de mare anvergură.

Cum arată clasamentul din Grupa E:

1.România - 3p

2. Belgia - 3p

3. Slovacia - 3p

4. Ucraina - 3p

Programul meciurilor României la EURO 2024