Franța a ratat primul loc și dă peste "culoarul morții" de la EURO 2024. Ce urmează din optimi

În ultima rundă din grupa D, Franța a obținut doar o remiză împotriva Poloniei, care era deja eliminată, 1-1. "Cocoșul galic" a încheiat grupa pe locul 2, cu 5 puncte, sub Austria, și cu doar două goluri marcate - un autogol și un penalty transformat.

Franța știe deja că va juca în optimile de la EURO 2024 contra locului 2 din grupa E. Adversară poate fi România, Belgia, Ucraina sau Slovacia, iar duelul va fi stabilit după meciurile care se vor disputa miercuri seară.

RMC Sport scrie despre "culoarul morții" pe care îl poate avea Franța. Vicecampioana mondială a ajuns pe partea de tablou considerată mult mai complicată, iar pentru a se califica în finala ar trebui să elimine câteva naționale de calibru.

Posibilul traseu al Franței la EURO 2024:

"După o prestație slabă în faza grupelor, Franța a ajuns în partea dură a tabloului de la EURO 2024. Acest lucru poate complica misiunea naționalei sau poate oferi un parcurs fabulos pentru Kylian Mbappe și colegii săi", au scris francezii.

Spain, Germany, Portugal, and France all sit on the same side of the EURO 2024 Knockout Stage bracket ???????? pic.twitter.com/b1zOJlRGsf