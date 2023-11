Szoboszlai s-a dus la ultrașii maghiari, a băut palincă și a făcut o promisiune pentru EURO 2024

Duminică, pe Puskás Aréna din Budapesta, în fața a peste 67.000 de suporteri, Ungaria a învins Muntenegru, scor 3-1, iar maghiarii și-au asigurat calificarea la EURO 2024 de pe prima poziție. Echipa condusă de Marco Rossi se va afla în urna a doua valorică la tragerea la sorți programată pe 2 decembrie, la Hamburg.

Dominik Szoboszlai (23 de ani), starul naționalei Ungariei, a reușit o dublă în partida cu Muntenegru, iar la finalul meciului a mers în peluză. Ultrașii maghiari l-au întâmpinat pe jucătorul de la Liverpool cu o sticluță de palincă, Szoboszlai a băut-o, iar ulterior a făcut o promisiune pentru EURO 2024.

"Îi felicit pe băieți, au muncit mult și merită aplauze. Să nu îi uităm pe cei din staff, care au muncit la fel de mult ca jucătorii. Le mulțumesc celor 67.00 de fani și tuturor maghiarilor care sunt alături de noi. În numele echipei vă promit un lucru: acesta e doar începutul, iar vara viitoare vom realiza ceva de neuitat!", a spus Dominik Szoboszlai, citat de Nemzeti Sport.

???????? Dominik Szoboszlai taking a shot of pálinka and celebrating with Hungarian fans in the stands after qualifying for Euro 2024.

