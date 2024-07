Pe finalul minutelor de prelungire, Cristiano Ronaldo a răbufnit în lacrimi, după ce a ratat o lovitură de pedeapsă. La finalul meciului, starul lusitan și-a explicat gestul.

"Este un sentiment de tristețe și bucurie în același timp. Important era să trecem mai departe, iar echipa a făcut o treabă extraordinară. Slovenia a fost un adversar foarte dificil, s-a apărat bine și a făcut un meci fantastic. Trebuie să ne bucurăm de calificare.

O tristețe la început și o bucurie la final, asta e fotbalul. Sunt momente inexplicabile. Am avut șansa de a duce Seleção în avantaj. Nu am reușit, Oblak a făcut o paradă excelentă, trebuie să revăd penalty-ul, nu știu dacă am tras bine sau prost, nu am ratat niciodată un penalty în tot anul, iar când am avut cea mai mare nevoie, Oblak a salvat. A fost un sentiment de tristețe și bucurie în același timp.

Cel mai important este să ne bucurăm de calificare, echipa a făcut o treabă extraordinară, am luptat până la final și, dacă analizăm bine meciul, Portugalia o merita. Am avut mai multe ocazii, Slovenia s-a apărat aproape tot meciul. Felicitări echipei, mai ales portarului care a făcut 3 parade foarte bune", a spus Cristiano Ronaldo după meci.

Cristiano Ronaldo nu a înscris în grupele EURO 2024

Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist european din istorie care a ajuns la 50 de apariții cu naționala la turneele finale mondiale și continentale (28 la Campionatul European + 22 la Campionatul Mondial)!

De altfel, este pentru prima dată pentru portughez când nu marchează în faza grupelor la un turneu final - la precedentele 10 la care a participat a înscris de fiecare dată!