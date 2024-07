După ce a urmărit meciul în care Franța a învins-o pe selecționata Belgiei, scor 1-0, și s-a calificat în sferturile de finală, Chiellini a oferit o perspectivă ironică asupra modului în care francezii au avansat în turneu.

În meciul disputat luni, la Dusseldorf, Franța a obținut o victorie crucială împotriva Belgiei în optimile de finală.

Singurul gol al partidei a venit în minutul 85, când Jan Vertonghen a deviat în propria poartă un șut al lui Kolo-Muani și a marcat astfel autogolul care a decis soarta meciului.

Chiellini nu a ratat ocazia de a comenta pe seama acestui moment.

„Autogol este cel mai bun atacant al Franței,” a spus fundalul într-o intervenție pentru Fox Sports și s-a referit la faptul că Franța a beneficiat de mai multe autogoluri în acest turneu pentru a avansa.

