România va merge la Campionatul European cu gânduri mari și speră să facă meciuri bune în grupă. Edi Iordănescu, probabil, încă se gândește la posturile de titulari, iar una dintre pozițiile cheie este cea de portar, unde poate apărea, cu cele mai mari șanse, Florin Niță sau Horațiu Moldovan.

Printre cei care și-au spus părerea în această privință se numără și fostul portar Costel Câmpeanu ”Burebista”. Într-un dialog cu Sport.ro, el a declarat că, dată fiind situația lui Moldovan la echipa de club, dacă ar fi în locul lui Edi Iordănescu ar merge pe mâna lui Florin Niță.

Costel Câmpeanu, de părere că Florin Niță trebuie să fie titularul României la EURO

Faptul că Moldovan nu joacă la Atletico Madrid este o problemă, fără meci oficial la echipa de club de când a plecat de la Rapid, în timp ce Niță este foarte apreciat și lăudat în Turcia, unde joacă meci de meci și o face ca în vremurile bune, ca în perioada în care juca în România sau în anii în care era legitimat în Cehia.

”Sincer, eu l-aș titulariza pe Niță, are intervenții bune de tot în Turcia, plus că are experiență, are o vârstă. Dar, riscul și-l asumă antrenorul. Fiecare gândește într-un fel, Edi alege, el știe, el îi vede și îi analizează pe portari.

Eu nu cred că Moldovan va apăra la Atletico Madrid.... doar când se va retrage Oblak va putea apăra, dar stai să vedem, că așa a fost și cu Ionuț Radu, care s-a cam stins. Eu zic că pentru Moldovan ar fi bine să plece împrumut, să aibă meciuri în picioare!

Pentru un portar e important să joace! Acum, în ziua de azi, postul de portar e cel mai complex, să joace bine și cu piciorul, să joace și cu mâna, și cu capul, să și iasă, e un fel de libero. Postul de portar mi se pare, acum, cel mai important din fotbal”, a spus Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.

Florin Niță, foarte lăudat în Turcia

Recent, a venit o veste excelentă din Turcia în cazul lui Florin Niță, care are evoluții solide în prima ligă de acolo, la Gaziantep, unde a fost adus de Marius Șumudică și Florin Tene.

Florin Niță a făcut meciuri mari contra formațiilor din fruntea Super Lig (prima ligă din Turcia). A avut intervenții excelente în situații critice și a apărat câteva penalty-uri în acest sezon. La Gaziantep evoluează și alți români, Deian Sorescu, Alex Maxim și Denis Drăguș.

Toți sunt lăudați, dar Niță tocmai a fost inclus într-un top select! Florin Niță (36 de ani) a fost adus de Marius Șumudică și Florin Tene la Gaziantep în septembrie 2023. Goalkeeper-ul a strâns până acum 29 de meciuri și a păstrat poarta intactă în șapte jocuri și a încasat 42 de goluri.

Florin Niță, în topul celor mai buni portari din Turcia

Recent, potrivit Comparatorul Turkce, Florin Niță a fost inclus în topul celor mai buni portari din Turcia, conform unui index realizat de inteligența artificială.

Datorită ultimelor evoluții, Niță e pe locul 4 în ierarhie, cu un punctaj de 33, iar pe locul 1 e Fernando Muslera (de la Galatasaray, 66 de puncte). Podiumul este completat de Helton Leite (Antalyaspo, 54) și Ali Sasal Vural (Sivasspor, 45 de puncte).