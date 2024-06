După victoria cu Ungaria, Elveția a jucat în cel de-al doilea meci din grupele de la EURO 2024 contra Scoției. După ce s-au văzut conduși în urma autogolului lui Fabian Schar, Elveția a restabilit egalitatea datorită reușitei excepționale a lui Xherdan Shaqiri.

Jucătorul de 32 de ani a marcat cu un voleu plasat direct la vinclu și a devenit primul fotbalist care a marcat la ultimele trei Campionate Europene și ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale.

⚠️ | QUICK STAT

• World Cup 2014: ⚽️

• EURO 2016: ⚽️

• World Cup 2018: ⚽️

• EURO 2020: ⚽️⚽️⚽️

• World Cup 2022: ⚽️

• #EURO2024: ⚽️????

Xherdan Shaqiri has just become the first player to score at each of those six major tournaments. ????????????#SCOSUI pic.twitter.com/ERtKFl65t8