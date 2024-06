Radu Drăgușin, analizat de jurnaliștii de la Marca, înainte de România - Ucraina. Reacție categorică despre fundaș 

România debutează la turneul final din Germania împotriva Ucrainei, meciul urmând să aibă loc luni (17 iunie), de la ora 16:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Radu Drăgușin, lăudat de jurnaliștii de la Marca

Publicația Marca a realizat un clasament al celor mai de prespectivă tineri jucători de la EURO 2024, iar Radu Drăgușin a fost inclus printre ei.

"Liderul și steaua României, la doar 22 de ani și mai puțin de 20 de meciuri internaționale. Fostul jucător de la tineretul lui Juventus a avut o perioadă strălucitoare la nou- promovata Genoa, astfel că Tottenham nu a ezitat să pună 25 de milioane de euro pe masă în iarnă.

În Premier, concurează cu Romero și Van de Ven, iar potențialul său este incontestabil într-o apărare de 3 sau 4. În duelurile aeriene, la 1,91 metri, este un colos și stă bine în teren. 'Este capabil să acopere mult spațiu în spatele lui', a avertizat fostul său antrenor, Alberto Gilardino", au scris spaniolii.

lie Dumitrescu: "Radu este în top 3 jucători din istoria naționalei noastre pe postul său"

Fostul mare internațional a declarat într-un interviu acordat pentru cotidianul britanic "The Sun" că Radu Drăgușin este în top 3 fundași centrali din istoria României și că ar fi fost o opțiune ideală pentru echipa din 1994.

"Radu este în top 3 jucători din istoria naționalei noastre pe postul său și unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale. Din acest motiv am fost neînvinși în grupa de calificare. Am avut cea mai bună defensivă, iar Drăgușin a fost unul dintre jucătorii cu un impact important în realizarea obiectivului, este un lider. 100% putea juca în echipa din 1994, ar fi fost prima variantă", a declarat Dumitrescu pentru The Sun, citat de iAMSPORT.