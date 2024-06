Portugalia a făcut show înainte de EURO 2024! Cristiano Ronaldo a fost ”pe val”

Joao Felix a fost cel care a deschis scorul în minutul 18, din assist-ul lui Bruno Fernandes. Lusitanii au continuat recitalul și în partea secundă, când Cristiano Ronaldo a marcat de două ori.

Mai întâi, starul portughez a înscris în minutul 50, iar apoi a închis tabela cu reușita sa din minutul 60. Cu aceste reușite, CR7 a ajuns la 130 de goluri marcate pentru naționala țării sale, un record absolut în fotbalul internațional!

Portugalia va debuta la EURO 2024 marți, 18 iunie, de la ora 22:00, într-un meci cu Cehia care se va disputa pe Red Bull Arena din Leipzig.

EURO 2024 va fi transmis în România de PRO TV, PRO ARENA și VOYO, iar partidele vor fi analizate de experți precum Laurențiu Reghecampf, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Răzvan Raț și Alexandru Chipciu.

130 goals for the top goalscorer in men's international football, Cristiano Ronaldo ????

In quite some form right before Euro 2024 ???? pic.twitter.com/50dy7Bsa0L