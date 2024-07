Olanda, favorită la Euro după eliminarea României: "Poate câștiga Campionatul European"

Deși a avut evoluții rușinoase în grupe, olandezii au rupt norii în meciul cu România și i-au făcut pe mulți aniliști să-i dea favoriți la câștigarea turneului.

Inclusiv fundașul român Radu Drăgușin a susținut la finalul meciului cu Olanda că îi vede pe "portocalii" câștigând Campionatul European.

Naționala olandeză l-a convins și pe Alan Shearer, cel care a mers pe mâna României în sferturi: "Cred că toți ne așteptam la mai mult de la Olanda. Au terminat pe locul al treilea în grupă. Atunci cauți ceva care să-ți dea încredere că poți avansa și câștiga (turneul, n.r.). Această performanță le-ar putea oferi asta."

În orice caz, inteligența artificială consideră că există șanse considerabile ca echipa olandeză să ajungă în finală, potrivit agențiilor de statistică Gracenote și Opta.

Gracenote calculează această posibilitate la 38 la sută, al doilea la 27,85 la sută. Potrivit Opta, șansa ca Olanda să câștige Campionatul European este de 9%, ceea ce înseamnă că va trebui să tolereze patru țări înaintea ei.

???? - All set for the EURO 2024 quarter-finals! Based on Gracenote's updated predictions, Spain???????? (18.8%) are favourites to win the trophy, ahead of hosts Germany???????? (17%). Netherlands???????? (38%) have the highest chance of reaching the final. #EURO2024 pic.twitter.com/jBN4hWeWD2