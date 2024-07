Parma a anunțat oficial prelungirea contractului cu Mihăilă încă din timpul EURO 2024. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a semnat până în 2027, cu opțiune de extindere pentru încă un an.

Ioan Becali: "Dennis Man și Valentin Mihăilă pot fi vânduți de Parma în decembrie pentru 40, respectiv 25 de milioane de euro"

Dennis Man, celălalt român de la Parma, intră în ultimul an de contract, însă Ioan Becali anunță că fostul jucător de la FCSB va semna și el prelungirea cu clubul promovat în Serie A.

Agentul este convins că, în cazul unor prestații bune în Serie A, Dennis Man și Valentin Mihăilă pot fi vânduți de Parma încă de la finalul acestui an în schimbul unor sume uriașe.

"Mihăilă a semnat prelungirea. De ce înainte de EURO? Pentru că Parma i-a oferit un contract pe care mulți nu-l au, mai ales la echipe care vin din Serie B în Serie A. Pentru că la Parma va juca titular aproape 90% din meciuri cu antrenorul Pecchia. Antrenorul a spus clubului că are nevoie de acești doi jucători (n.r - Dennis Man și Valentin Mihăilă) și că sunt obligați să îi păstreze.

Dennis Man va prelungi și el, sper să prelungească. Clubul s-a comportat într-un mod ireproșabil. Au venit la Koln (n.r - la meciul Belgia - România), am vorbit cu băieții, am avut un timp liber cu familiile și am putut vorbi cu ei câte 10-15 minute.

Sper că Parma să înceapă bine în Serie A. Parma, dacă va avea rezultate și va fi în primele 10 din clasament, iar dacă Dennis marchează cele 12-13 goluri din Serie B, în decembrie pleacă pe 40 de milioane. Mihăilă, dacă dă 7-8 goluri, pleacă pe 25! Nu e o problemă, pentru că sunt echipe care plătesc. Echipa trebuie să îi ajute și pe ei, mă refer la tot colectivul", a spus Ioan Becali, pentru PRO TV.