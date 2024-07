Portugalia s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024, după ce a trecut de Slovenia, după loviturile de departajare.

După timpul regulamentar și cele două reprize de prelungire, scorul a fost egal (0-0), perioadă în care Cristiano Ronaldo a ratat un penalty.

Portughezul este unul dintre sportivii care poartă o brățară concepută de cei de la Whoop în timpul meciurilor, care măsoară și pulsul, printre altele.

Imediat după reprizele de prelungiri, brățara a înregistrat un puls de aproximativ 180 de bătăi per minut, unul foarte mare chiar și pentru un sportiv.

Din punctul de vedere al celor de la UEFA, decizia a de face publice aceste detalii ar putea reprezenta 'o practică de marketing sălbatic'.

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt