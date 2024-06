Minciuna care s-a viralizat după România - Ucraina 3-0! Fanii români, acuzați că au scandat numele lui Putin + Reacția ucrainenilor

40 de mii de suporteri români au făcut o atmosferă superbă la Munchen, pe Allianz Arena, și i-au susținut pe tricolori pe toată durata meciului.

Echipa pregătită de Edi Iordănescu a făcut un meci perfect și a marcat de trei ori, prin Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș.

Totuși, victoria României a fost umbrită de o știre falsă care a început să circule pe rețelele sociale și care a fost preluată și de presa din străinătate.

Concret, peste un videoclip în care apar suporterii români în timpul meciului cu Ucraina a fost adăugat un sunet diferit în care îi este scandat numele lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, țară care a invadat Ucraina în urmă cu doi ani. Mirror și Gazzetta dello Sport sunt doar două dintre publicațiile care au preluat această informație fără să își dea seama de greșeală, chiar dacă cei de la X.com (n.r. fostul Twitter) au explicat că este vorba despre un videoclip editat.

”Audio din acest videoclip este fals. În afară de faptul că nimeni nu a reportat astfel de scandări de la stadion, se poate observa din video că nimeni nu strigă numele lui Putin”, au scris cei de la X.com.



