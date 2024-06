În grupa E de la EURO 2024, România va înfrunta Ucraina (17 iunie), Belgia (22 iunie) și Slovacia (26 iunie). Se vor califica în optimi primele două clasate și cele mai bune patru ocupante ale pozițiilor 3 din cele șase grupe.

Alexandru Chipciu: "Patru puncte la EURO 2024 pentru România sunt realizabile"

Deși a avut un sezon bun la Universitatea Cluj și poate acoperi o mulțime de poziții, inclusiv cea de fundaș stânga, unde România are doar varianta Nicușor Bancu, Alexandru Chipciu nu a fost luat în calcul de Edi Iordănescu pentru EURO 2024. Fotbalistul cu șase titluri de campion al României va fi unul dintre experții PRO TV pe durata turneului final.

"Cred că patru puncte sunt realizabile. Vreau mai mult ca român, dar patru puncte din meciurile cu Ucraina și Slovacia pot fi atinse. Și cu Belgia pot fi atinse, dar nu o luăm neapărat ca pe o siguranță. Vedem ce va fi, ce putem câștiga din meciul ăsta cu Belgia", spune Chipciu, în interviul pentru PRO TV.

Cu patru puncte, România ar fi ca și calificată în optimile EURO 2024, măcar de pe poziția a treia.

"Stanciu e un jucător fabulos"

La EURO 2024 nu va fi Chipciu, însă va fi Nicușor Stanciu (31 de ani), care este și căpitanul naționalei. Cei doi au fost colegi la FCSB, Anderlecht și Sparta Praga.

"Nicușor a fost și în 2016. Eu am o relație de prietenie foarte strânsă cu el. Am jucat la trei echipe de club și la echipa națională împreună, am fost colegi de cameră peste tot. Și familiile sunt apropiate, suntem foarte, foarte apropiați.

E un jucător fabulos pentru mine și de multe ori am spus că are un caracter și mai mare decât e ca jucător. E un băiat extraordinar. A mobilizat echipa, în jurul lui a creat o echipă bună, iar jucătorii sunt apropiați ca vârstă de el. E o echipă tânără, cu entuziasm, care poate face lucruri frumoase", a mai spus Chipciu.

Alexandru Chipciu: "Belgia e balaurul grupei, dar orice e posibil"

Fost jucător în Belgia, la Anderlecht (2016-2018), Alexandru Chipciu a analizat viitoarele adversare ale României de la EURO 2024.

"Belgia e balaurul grupei, chiar dacă e o echipă în schimbare, nu mai e generația care a terminat pe locul 3 la Mondial cu Kompany, cu Hazard. Au și mulți tineri acum, nu mai e nici Martinez, care juca cu un sistem cu 5. Au jucători de mare valoare - Trossard, Doku. Cu mulți am fost și coleg la Anderlecht, mulți erau în academii, veneau la echipa mare, dar apoi erau împrumutați la echipe din prima ligă din Belgia.

Chiar am văzut declarația selecționerul Belgiei, care a spus că ar vrea să domine toate meciurile și să recupereze mingea cât mai repede. Cu siguranță va fi un meci în care ei ne vor domina, noi vom fi mai mult în apărare și vom spera că vom da gol pe contraatac. Dacă te aperi jos și nu ești periculos pe contraatac, te aperi degeaba. Orice e posibil. Și noi, în 2016, ne gândeam că cine știe ce ne face Franța, dar orice e posibil.

M-am uitat la meciurile Ucrainei de la baraj. N-au fost convingătoare ca joc, dar au jucători foarte buni. Ucraina poate să fie o surpriză a Campionatului European. Au jucător la Girona, golgheter, au jucător la Chelsea, Mudryk, au Zinchenko, nu mai zic de Șahtior și Dinamo Kiev, echipe bune din Europa. Cred că vom avea un meci dificil. Ei au capacitatea de a lupta și sunt buni și cu mingea. Cred că va fi foarte, foarte dificil acest meci cu Ucraina.

Aș spune că Albania din 2016 era mult mai slabă decât e Slovacia acum. Slovacia, în meciuri amicale, a arătat foarte bine. Clar, va fi greu și acest meci. Noi n-am gestionat bine meciul cu Albania, probabil ne-am speriat de miza meciului, de duritatea cu care jucau ei și am avut de pierdut. Regret că n-am jucat deloc în acel meci, e un meci care putea schimba o generație, stare noastră și a fotbalului românesc", a încheiat Chipciu.

România va înfrunta Ucraina în primul meci din grupa E de la EURO 2024, luni, de la ora 16:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Programul României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)