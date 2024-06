Gigi Becali, încântat de jocul României la Euro! Cuvinte mari despre Edi Iordănescu și un moment de sinceritate

După meci, Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că a urmărit partida, deoarece Florinel Coman a fost titular și a recunoscut că entuziasmul românilor din tribune l-a făcut să se bucure și el de victoria fotbaliștilor noștri.

În plus, patronul FCSB a avut un mesaj laudativ la adresa lui Edward Iordănescu pe care l-a felicitat pentru modul în care a pregătit echipa.

"Am motive de bucurie, am avut jucători și am jucător la echipa națională. Dacă nu era Florinel, nici nu mai uitam.

A fost extraordinar, bucuria românilor m-a entuziasmat. Așa ceva mai rar, 50 de mii de oameni să fie în tribună să cânte imnul țării. Extraordina! Pe mine rar mă impresionează ceva, dar așa ceva rar am văzut.

Eu dacă am FCSB, mă interesează echipa mea. Dar faptul că au fost 50 de mii de oameni, m-a impresionat și pe mine.

Suntem deja calificați. Nu avem nevoie de egal, să nu luăm multe. Suntem calificați, faceți și voi socotelile. 4 din 6 din echipele de pe locul 3 sunt calificate.

Ce a facut el, după 24 de ani… Îl criticam că e Florinel fundaș stânga, dar uite că am bătut cu 3-0", a spus Gigi Becali, potrivit Sportpesurse.

ROMÂNIA - UCRAINA 3-0

Meciul a început extrem de echilibrat, cu cele două echipe încercând în primul rând să stea bine în defensivă și să nu primească gol. Echilibrul s-a rupt în minutul 29 când Nicolae Stanciu a marcat un gol fabulos după o gafă a lui Lunin. A fost 1-0 la pauză.

În repriza secundă, tricolorii au început în forță, iar Coman a trecut pe lângă gol încă din minutul 46. S-a făcut 2-0 în minutul 53 când Răzvan Marin a marcat un gol de toată frumusețea din afara careului de 16 metri. Drăguș a stabilit rezultatul final, 3-0, după o fază superbă creată de Dennis Man în flancul drept.

Programul României la Euro

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt).

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.