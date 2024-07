Reprezentativa Spaniei este prima finalistă de la EURO 2024, după ce a învins, marţi, în semifinale, cu scorul de 2-1, selecţionata Franţei.

Spania, care a câştigat titlul european în 1964, 2008 şi 2012, s-a impus prin golurile marcate de Lamine Yamal (21) şi autogolul lui Jules Kounde (25), în timp ce pentru Franţa a punctat Kolo Muani (9).

În finala programată duminică la Berlin, Spania va întâlni învingătoarea meciului dintre Anglia şi Olanda, programat miercuri, de la ora 22:00, pe PRO TV și VOYO.

După fluierul final, jucătorii iberici s-au îndreptat spre partea de stadion în care se aflu suporterii Spaniei, momente în care unul dintre aceștia a intrat pe teren și s-a îndreptat spre căpitanul Spaniei.

???????????? BREAKING: One of the security guards at the stadium seems to have injured Álvaro Moratapic.twitter.com/iyJYIShbOB