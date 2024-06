Selecționata lui Edward Iordănescu are nevoie doar de un punct împotriva slovacilor pentru a-și asigura accederea în optimile turneului final. Campionatul European din 2024 este găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO!

Florinel Coman, declarație în forță înainte de România - Slovacia: ”Pentru o țară întreagă!”

Cu aproximativ o oră înainte de România - Slovacia, Florinel Coman a ținut să puncteze faptul că tricolorii se gândesc doar la victorie împotriva slovacilor și că vor da totul pentru a se depăși faza grupelor de la EURO 2024.

De asemenea, șeptarul de la FCSB a menționat că a văzut imaginile cu suporterii veniți la Frankfurt și că vrea să facă mândră o țară întreagă.

”(n.r. Ce sentinement te încearcă? Va fi un stadion plin de tricouri galbene?) Da, e clar că ne-au încurajat foarte mult, am văzut aceste imagini cu fanii care au venit în număr extrem de mare și la acest meci cum au făcut-o pe parcursul acestui EURO.

Țin doar să spun că vrem să-i facem fericți în această seară. Toată săptămâna am lucrat la mental, am vorbit între noi, am făcut ședințe. Plecăm doar cu un singur gând în cap și acela de a ieși victorioși. Nu ne gândim la nimic decât la victorie în această seară.

E clar că vom da totul pentru România și pentru românii care au ieșit în stradă pentru o țară întreagă”, a spus Florinel Coman.

Slovacia - România, ora 19:00, LIVE pe PRO TV și VOYO

România poate câștiga Grupa E dacă va învinge Slovacia și dacă Belgia va obține cel mult un rezultat de egalitate în meciul cu Ucraina. În acest scenariu, ”tricolorii” ar avea șase puncte, cu două în fața ocupantei locului doi.

Totuși, echipa națională se poate califica în optimi de pe prima poziție chiar și în cazul unei remize cu Slovacia. În acest caz, tricolorii vor acumula patru puncte, însă, pentru a termina pe primul loc în grupă, condiția este ca Belgia să obțină maximum un egal din meciul cu Ucraina și să nu înscrie mai multe goluri decât tricolorii.

Lucrul cert este că România se califică în optimile de finală de pe unul dintre primele două locuri dacă nu va pierde contra Slovaciei. Scenariul negru pentru Tricolori este să piardă meciul cu Slovacia, iar Ucraina să evite un eșec în fața Belgiei.