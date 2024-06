Fără precedent în istoria EURO! Ce s-a întâmplat la meciul Germania – Scoția

A fost un spectacol total pe Allianz Arena din Munchen. Nemții au deschis scorul după doar 10 minute prin Florian Wirtz, care l-a învins pe Gunn cu un șut expediat de la marginea careului. Nouă minute mai târziu, Musiala a șutat cu dreptul din careu și a dublat avantajul Germaniei.

Premieră în istoria EURO! Un selecționer a trimis în teren un jucător mai în vârstă decât el

Porteous l-a faultat în careu pe Gundogan pe finalul primei reprize. Fundașul scoțian a fost eliminat, iar Kai Havertz a marcat pentru 3-0. Fullkrug a înscris și el în minutul 68, iar, în minutul 76, starul Borussiei Dortmund a avut și un gol anulat. Rudiger a deviat un balon în propria poartă în minutul 87, dar Emre Can a refăcut diferența de pe tabelă în prelungiri.

Meciul din inaugurarea turneul final din Germania a bifat și o situație care nu s-a mai întâmplat niciodată în toată istoria EURO. Este pentru prima dată când un antrenor a aliniat în formația de start un jucător mai în vârstă decât el.

În vârstă de 36 de ani, Julian Nagelsmann l-a titularizat în poarta Germaniei pe Manuel Neuer, portarul celor de la Bayern Munchen, ajuns la 38 de ani.

Julian Nagelsmann este al doilea în topul celor mai tineri selecționeri din istoria Germaniei. Tehnicianul a fost numit pe banca nemților la vârsta de 36 de ani. Primul în acest clasament este Otto Nerz, care, în anul 1926, devenea antrenorul Germaniei la vârsta de 34 de ani.

VIDEO Rezumatul partidei Germania - Scoția 5-1

For the FIRST TIME in the whole Euros history, a coach (Julian Nagelsmann, 36 y.o.) aligned a player older than him (Manuel Neuer, 38 y.o). #EURO2024