Germania a controlat fără probleme meciul de deschidere de la EURO 2024, iar la pauză conducea cu 3-0 grație golurilor marcate de Florian Wirtz, Jamal Musiala și Kai Havertz. Mai mult, Scoția a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Ryan Porteous, în minutul 44. Gazdele au făcut 4-0 în minutul 68, prin nou-intrat Niclas Fullkrug, care a reușit o execuție spectaculoasă, iar golul de consolare al scoțienilor a fost, de fapt, un autogol al lui Antonio Rudiger, în minutul 87. Scorul final a fost stabilit de Emre Can, în prelungiri.

Fanii Scoției au început să plece din fanzone-ul de la Munchen încă de la pauză, când Germania conducea cu 3-0. "Un meci mizerabil după o petrecere promițătoare a fanilor înainte de joc. Urmează Elveția", au scris jurnaliștii de la The Scottish Sun după partida de la Munchen.

"Scoția a avut un meci absolut dezastruos în deschiderea EURO 2024 contra gazdei Germaniei", au mai scris scoțienii.

"Sunt foarte dezamăgit. Germanii s-au prezentat la meci, în timp ce noi am rămas la vestiare", a spus Iain Jurgenson, unul dintre fanii scoțieni din Munchen, pentru The Scottish Sun.

"Cred că voi pleca acasă după acest meci. Ne-am distrat foarte tare în oraș, dar apoi a început meciul. Niciun jucător nu a putut să pună piciorul pe minge", a fost reacția unui alt fan scoțian, Kevin Dryburgh.

O statistică inedită, care pune sare pe rana scoțienilor, a fost publicată de Squawka după meciul de la Munchen: niciun jucător nu a marcat mai multe goluri pentru Scoția la edițiile de Campionat European decât germanul Antonio Rudiger, care a trimis în propria poartă la duelul din această seară.

Înainte de EURO 2024, Scoția a mai participat la edițiile din 1992, 1996 și 2020. Nu a ieșit niciodată din grupe și a marcat în total doar șase goluri: câte unul pentru Gary McAllister, Brian McClair, Ally McCoist, Paul McStay, Callum McGregor și Antonio Rudiger, ultimul fiind autogol.

No player has scored more goals for Scotland in the history of the Men's European Championships than Antonio Rüdiger.

He's their joint top goalscorer.????#EURO2024 pic.twitter.com/EgXcwprsg3