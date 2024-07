Portugalia a ratat calificarea în semifinalele de la EURO 2024, după ce a fost învinsă la loviturile de departajare, de Franța, scor 3-5.

"Les Bleus" şi-au luat astfel revanşa pentru finala pierdută la EURO 2016, pe teren propriu, în faţa Portugaliei.

În penultimul act, Franţa va înfrunta Spania, o echipă cu un joc spectaculos, dar decimată de absenţe (Pedri, Dani Carvajal, Morata, Le Normand).

Fanii au criticat decizia lui Cristiano Ronaldo

Înaintea loviturilor de departajare, Portugalia a câștigat tragerea la sorți, iar Cristiano Ronaldo a ales ca Franța să execute prima, deși statisticile spun că echipa care începe are șanse mai mari să se impună.

"Știu că ține de șansă și de noroc, dar se spune că echipa care are prima lovitură câștigă. Ronaldo nu a ținut cont de asta", "Nu știu de ce Ronaldo a ales așa" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.



Portugalia - Franța: loteria penalty-urilor pe www.sport.ro

Roberto Martínez: "Am căzut cu onoare"

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a vorbit deschis în interviurile de după meci despre durerea eliminării, dar și despre mândria pe care o are față de echipa sa.

"Este un moment trist, pentru că jucătorii au luptat și au făcut tot ce s-a putut în ultimele săptămâni. Există tristețe în vestiar, fanii noștri meritau o bucurie, dar am căzut cu onoare. Am arătat valorile fotbalului portughez, cu multă posesie a mingii. Franța este o echipă periculoasă, dar ne-am apărat bine, am jucat de la egal la egal. A fost crud că nu am putut marca. Am avut ghinion la loviturile de departajare", a declarat Roberto Martinez, citat de publicația lusitană Abola.