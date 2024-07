La conferința de presă au participat Bernd Neuendorf, președintele Federației Germane de Fotbal, Rudi Voller, directorul sportiv al Federației, și selecționerul Julian Nagelsmann.

Bernd Neuendorf: "Nu consider că am eșuat la EURO 2024"

Primul care a luat cuvântul a fost Bernd Neuendorf, șeful Federației, care împlinește chiar astăzi vârsta de 63 de ani.

"Nu am primit cadoul pe care mi l-aș fi dorit de ziua mea, însă mă simt binecuvântat. Putem să fim mândri din multe motive. S-a demonstrat că am fost și suntem niște gazde grozave, iar așa se va întâmpla și în viitor. A fost vizibil că fanii s-au simțit ca acasă. N-am văzut niciodată un fenomen al marșurilor ca acesta.

Putem să fim mândri și de ceea ce a realizat echipa. Fanii au fost alături de noi, iar obiectivul nostru a fost să reclădim unitatea dintre suporteri și echipă. Nu am văzut niciodată ca imnul național să fie cântat în acest fel pe stadion. Asta mi-a arătat că suporterilor le place echipa și le place turneul.

Nu consider că am eșuat la EURO 2024. Vom continua pe drumul pe care l-am început și vom încerca și mai mult. Rămânem pozitivi și mergem înainte. Sunt mândru și încrezător în viitor", a declarat Bernd Neuendorf, citat de Bild.

Rudi Voller: "Euforia din Germania părea de neimaginat acum câteva săptămâni sau luni"

Rudi Voller, fostul mare atacant al Germaniei, campion mondial în 1990, a mers pe o idee similară cu cea a lui Bernd Neuendorf.

"Echipa Germaniei a reușit să creeze această euforie în țară, una care părea de neimaginat în ultimele săptămâni sau luni. A fost ceva special, ceva unic. Pentru noi era un vis și un obiectiv acum câteva luni.

Ieri, contra Spaniei, am făcut un meci extraordinar. Am revenit după ce am fost conduși, ceea ce părea imposibil acum câteva luni. Ne dorim să continuăm în același mod", a spus Rudi Voller.

Cu lacrimi în ochi, Julian Nagelsmann a anunțat cine îl poate înlocui pe Toni Kroos la naționala Germaniei

Julian Nagelsmann (36 de ani), tânărul selecționer al Germaniei, pare că a fost persoana cea mai marcată după eliminarea de la EURO 2024. Antrenorul a apărut la conferința de presă cu lacrimi în ochi.

"Am reușit să unim fanii. Sper că această simbioză va fi prezentă și în alte cadre sociale mult mai importante. Mi s-a mai spus și că nu se întâmpla prea des ca jucătorii să aibă lacrimi în ochi în momentul în care părăsesc cantonamentul naționalei.

Îmi va fi dor de oamenii cu care am lucrat în ultimele săptămâni. Îmi va fi dor de momentele emoționante trăite la acest turneu. Am experimentat toate vârfurile, atât cele pozitive, cât și cele negative. De la agonie, la extaz, în minutul 89.

Toni Kroos? Să îl înlocuim cu cineva de aceeași valoare nu se va putea imediat. E greu să fie înlocuit. Dacă nu ar fi fost, atunci n-ar fi fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Aleksandar Pavlovic și Angelo Stiller sunt doi jucători care l-ar putea înlocui dacă ne referim la stilul de joc. Sau chiar Pascal Gross, care are deja 33 de ani. Din punctul nostru de vedere, vom reuși să găsim soluții", a spus și Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann, instalat în funcția de selecționer al Germaniei în septembrie 2023, are contract până în iulie 2026, după Cupa Mondială din Canada, Mexic și SUA.

Aleksandar Pavlovic (20 de ani), mijlocaș la Bayern Munchen, a fost convocat pentru EURO 2024, însă a părăsit cantonamentul înaintea primului meci din cauza unei accidentări, locul său fiind luat de Emre Can.

Angelo Stiller (23 de ani), mijlocaș la revelația din Bundesliga, VfB Stuttgart, nu a debutat încă la naționala de seniori a Germaniei. Are 17 meciuri și două goluri la reprezentativa U21.

Pascal Gross (33 de ani), mijlocaș la Brighton & Hove Albion, a jucat doar o repriză la EURO 2024, chiar în meciul de deschidere împotriva Scoției (5-1). A debutat târziu la naționala Germaniei, în septembrie 2023, iar până acum a strâns 8 jocuri și un gol.