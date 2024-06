Ei sunt cei trei tricolori care pot face diferența împotriva Olandei! "Îmi place, poate să îi încurce acolo"

Ladislau Boloni, fost antrenor al naționalei României, a identificat câțiva jucători pe care îi consideră cheia succesului pentru echipa națională în meciul crucial cu Olanda din optimile EURO 2024.

Ladislau Boloni: "Nu avem un Adi Mutu"

Boloni a evidențiat că nu avem un jucător de talia lui Adrian Mutu în prezent, dar este convins că Valentin Mihăilă este un jucător care poate crea probleme defensivei olandeze. Tehnicianul a lăudat atitudinea și evoluția lui Nicolae Stanciu, căpitanul echipei și a menționat că fostul număr #10 s-a impus în rolul său și merită respectul echipei

.„Nu avem un Adi (n.r. – Mutu). Dar mie îmi place vârful nostru Drăguș.

Îmi place acest băiat. Nu e el Adi Mutu, dar poate să îi încurce acolo. Cum îmi place și de Mihăilă. Îmi place puțin mai mult parcă decât Drăguș.

Dar ambii jucători pentru mine sunt o surpriză pozitivă. Cum îmi place și atitudinea lui Stanciu, căpitanul echipei. Într-adevăr este un căpitan care în sfârșit e respectat, după părerea mea, și merită acest respect.

Iar în poartă, slavă lui Dumnezeu, am avut un jucător bun. Bun, foarte bun, nu fantastic. Revenind la Drăguș, face un Campionat European interesant, care sper să încurce apărarea adversă. Mie îmi place, dar parcă mai mult de Mihăilă”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit Fanatik.

La ce echipă l-ar vedea tehnicianul pe Valentin Mihăilă

Despre Valentin Mihăilă, Boloni a spus că l-ar vedea la o echipă puternică din vestul Europei, fiind convins că atacantul are potențialul de a face pasul la un nivel superior în viitorul apropiat.

„Deocamdată nu am echipă. Depinde unde. La Real Madrid, nu. La o echipă bună din fotbalul occidental, da. La echipă mare nu cred că are nivelul necesar, dar pentru o echipă bună cred că are.

NIță mi-a plăcut mult. Vorbește cu apărarea, aranjează cu jucătorii, este prezent. A avut și acea inspirație, mie nu îmi place să îi spun șansă”, a adăugat Boloni.

Lotul României pentru EURO 2024