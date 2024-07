Are contractul pe masă înainte de România - Olanda, în optimile EURO 2024! "E un jucător cheie"

Tricolorii, conduși de Edward Iordănescu, au terminat pe primul loc în grupă după 3-0 cu Ucraina, 0-2 cu Belgia și 1-1 cu Slovacia.

România se pregătește să înfrunte Olanda la Munchen, marți, de la ora 19:00, într-un meci transmis LIVE pe PRO TV și VOYO, și LIVE TEXT cu VIDEO EXCLUSIV pe sport.ro.

Denzel Dumfries, titular incontestabil pentru Inter Milano și naționala Olandei, va semna un nou contract cu formația italiană cât de curând.

Anunțul a fost făcut de Piero Ausilio, directorul sportiv de pe "Giuseppe Meazza".

Italianul s-a declarat mulțumit de serviciile olandezului și l-a numit un "jucător cheie" pentru sistemul lor.

"Vrem ca Dumfries să semneze un nou contract, el vrea să rămână cu noi. Vom continua discuțiile despre noul contract în curând.

Vom încerca să găsim cea mai bună soluție pentru toate părțile, salariu mai mare și contract mai lung. El este un jucător cheie pentru noi", a declarat Piero Ausilio, citat de Fabrizio Romano.

