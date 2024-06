Clubul turc a confirmat că au ajuns la un numitor comun atât cu Standard Liege, clubul belgian la care era legitimat atacantul, cât și cu Drăgus.

Trabzonspor a postat și un videoclip cu noua achiziție pe rețelele de socializare, unde i-au urat bun venit.

"Bun venit, Denis Drăguș!", a fost mesajul turcilor.

Hoş geldin Denis Draguş ???????? pic.twitter.com/NpV7pBOXIE — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 25, 2024

Suma de transfer pe care au plătit-o turcii a fost de aproximativ 1,7 milioane de euro, cu 2,3 miliaone mai puțin decât cota sa de piață estimată de site-urile de specialitate.

Drăguș va încasa un salariu anual de 1,5 milioane de euro.

”Transferul lui a fost de 1,7 milioane de euro plus niște bonusuri. E foarte bine pentru Trabzonspor, dar el era și în ultimul an de contract. Are un pic mai mult de 1,5 milioane de euro salariu pe an. Cu bonusuri poate să ajungă și la două milioane de euro pe an”, a declarat Florin Manea, impresarul atacantuntului, potrivit Digi Sport.

Denis Drăguș a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul), Standard Liege, Crotone, Genoa și Gaziantep.

La naționala României, Drăguș și-a făcut debutul în septembrie 2018, sub comanda lui Cosmin Contra, iar de atunci a bifat nouă prezențe la echipa tricolorilor, unde a marcat de două ori.