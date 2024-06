Pentru echipa națională urmează duelul cu Slovacia, partidă programată miercuri, de la 19:00, în direct pe PRO TV și VOYO.

Denis Drăguș: ”România trebuie să sufere, ne-am obișnuit să ne fie greu!”

Denis Drăguș s-a arătat dezamăgit la finalul meciului după ce România a primit gol încă din minutul 2. Cu toate acestea, cu zâmbetul pe buze, atacantul echipei naționale a mărturisit că este optimist și consideră că, deși va suferit până la final, România poate ieși din grupă.

Totodată, Drăguș a declarat că a fost impresionat de atmosfera creată de suporterii prezenți la Koln și a mărturisit că fanii români sunt cei mai frumoși de la această ediție a Campionatului European.

”Cred că am intrat mai greu în meci, am luat gol destul de repede, dar am arătat că putem și noi să marcăm, am avut ocazii. Am întâșnit o echipă extraordinară, cu jucători de o calitate incredibilă, dar cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, puteam să egalăm. Trebuie să analizăm, să vedem ce vom face la următorul meci și să ne calificăm.

Am spus și în calificări, România trebuie să sufere până la ultimul meci, ne-am obișnuit să ne fie greu, dar am arătat că la final putem fi fericiți. Am încredere în echipă, am pierdut un meci contra unei echipe bune, trebuie să luăm lucrurile pozitive și să ieșim din grupă.

Fanii au fost senzaționali, nu cred că am văzut ceva asemănător la alte echipe, la acest European”, a spus Denis Drăguș în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

VIDEO Rezumatul partidei Belgia – România 2-0