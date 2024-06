EURO 2024 se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Vasile Mogoș a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei cu Belgia. A mărturisit că s-a simțit ”extraordinar” după victoria de luni de la Munchen, dar și că selecționerul Edward Iordănescu a construit o mentalitate solidă în angrenajul primei reprezentative.

Cel mai emoționant mesaj primit de Vasile Mogoș după România - Ucraina 3-0: ”Foarte frumos!” / ”Îi salut pe mama și pe tata”

De asemenea, Mogoș a precizat că cel mai frumos cadou pe care l-a primit a fost în momentul în care tatăl său ”l-a dat la fotbal”, iar faptul că a putut să-și aducă părinții în Germania să-l urmărească la un turneu final îl face să se simtă extrem de fericit.

”(n.r. Cum s-a simțit victoria cu Ucraina?) A fost extraordinar. Cea mai frumoasă atmosferă de când joc fotbal. La fel și pentru colegii mei. Am fost toți bucuroși. Ați văzut și voi. Cum s-a bucurat toată România. Am arătat că știm să ne bucurăm toți împreună și sperăm să fie tot așa și următorul meci. Trebuie să menținem echilibrul și în următorul meci. Noi trebuie să analizăm Belgia. Să fim foarte umili. Încă nu am făcut nimic. Tot ce am făcut până acum am făcut cu disciplină, cu muncă. O să facem la fel și de acum înainte.

Ne gândim doar la meciul cu Belgia. O să fie diferit, bineînțeles, o să avem presiune și cu Belgia, dar noi ne gândim la noi. Atât. Am avut 90 de minute pielea de găină. De la Imn, de la goluri. Emoții mai mari nu cred că am avut niciodată în viață. Eu cred că suntem 26 de titulari în echipa asta. Cine joacă, cine nu, nu contează. Moruțan dacă intră în teren o face și cu un picior rupt și face diferența. Eu m-aș arunca și de pe pod pentru națională. Asta înseamnă să ai suflet. Cum sunt eu suntem toți. Cu tot cu Moruțan.

O să analizăm Belgia după antrenament. Știm foarte bine cine e Belgia. E o echipă foarte mare și are jucători... De Bruyne, Lukaku... Dar poate au și ei puncte slabe unde putem lucra. Vom analiza tot cu staff-ul. (n.r. visai să fii la un turneu final cu naționala României?) Mi-am dorit de când sunt copil, dar niciodată nu m-am gândit că o să fiu aici. Să joci la un turneu final cu naționala e visul cel mai mare al unui copil. Sunt foarte mândru că sunt aici. Aș face orice pentru națională. Sunt foarte norocos să fiu aici.

(n.r. Cum e să ai familia alături de tine aici?) Cred că bucuria mamei, tatei, bucuria familiei mele... Cred că e cel mai mare cadou pe care puteam să le fac. Tata mi-a făcut cel mai mare cadou să mă dea la fotbal. Cred că e visul oricărui copil să-și aducă părinții la un turneu final. Îi salut pe mama și pe tata.

Au fost mai multe mesaje pe care le-am primit. Acum tot ce s-a întâmplat meciul ăsta trebuie să-l punem deoparte și să ne gândim la meciul cu Belgia. Încă nu s-a făcut nimic și noi acum avem în cap doar Belgia. Trebuie să luăm o victorie. Nu ne gândim la calcule. Mentalitatea asta pe care ne-a transmis-o nouă antrenorul. Cred că are dreptate. Nu intrăm în teren să facem egal.

Un coleg de-ai mei de când eram mici mi-a scris. Mi-am adus aminte de unde am pornit și a fost foarte frumos să primesc un mesaj de genul”, a spus Vasile Mogoș la conferința de presă premergătoare partidei cu Belgia.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)