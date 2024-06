Bogdan Racovițan, declarații tari înainte de România - Olanda: ”Dacă ne bat, să ne bată, dar nu va fi ușor!”

Tricolorii se vor duela în ”optimi” cu Olanda, într-un meci ce va fi transmis în direct marți, de la 19:00, pe PRO TV și VOYO.

Bogdan Racovițan a luat parte la o conferință de presă în cadrul zilei de vineri, în care a vorbit despre partida cu Olanda, adversara din optimi a tricolorilor.

Bogdan Racovițan: ”Dacă ne bat, să ne bată, dar eu nu cred că le va fi ușor!”

Fundașul echipei naționale consideră că va fi un meci foarte dificil împotriva ”Portocalei Mecanice”, însă Racovițan spune că partida din optimile de finală ar fi fost la fel de dificilă indiferent de adversar.

Fundașul celor de la Rakow susține că tricolorii intră cu un singur obiectiv în meciul cu Olanda: să nu aibă niciun regret după fluierul final, însă este convins că România nu va fi un adversar simplu pentru olandezi, iar batavii nu vor intra pe teren cu victora în mână.

”Vorbim, e normal, trebuie să ne analizăm adversarul. E un adversar bun, cum au fost și Belgia, Ucraina sau Slovacia. Orice echipă care a trecut de grupe e puternică, dar trebuie să avem încredere în noi, așa cum am avut până acum, să ne analizăm adversarul, dar să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut.

Eu sunt pregătit să intru oricând, cred că trebuie să continuăm pe același drum, să ne păstrăm principiile, valorile noastre, spiritul de luptă pe care l-am avut. Cu siguranță, ne vom lupta, vom da totul pe teren, important este să nu avem regrete după meci. Dacă ne bat, să ne bată, dar eu cred că nu va fi ușor pentru nimeni să ne bată, dacă vom juca așa cum am jucat până acum, dacă ne luptăm și dăm totul pe teren.

Mă așteptam, eu sunt cu băieții de aproape un an, am văzut câtă muncă am depus, cum ne-am pregătit și nu se putea să venim aici și să ne facem de rușine. Știam că vom veni aici să ne luptăm și să dăm tot ce avem mai bun în noi. S-a văzut la fiecare acțiune că avem un obiectiv și că nu venim aici ca turiști. Am venit să ne reprezentăm țara și cred că o facem bine.

Mister ne va da tactica pentru acest meci, iar noi vom încerca să stăm pe teren așa cum am stat la fiecare meci, uniți, apropiați, să luptăm unul pentru altul, să nu lăsăm spații pe teren, să ne ajutăm”, a spus Bogdan Racovițan în cadrul unei conferințe de presă.

