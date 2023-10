UPDATE 23:40: Suporterii nu au voie să părăsească terenul din motive de securitate.

UPDATE 23:23: Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a reacționat la veștile teribile într-o postare pe Twitter

"Tocmai i-am prezentat sincerele mele condoleanțe premierului suedez în urma atacului sfâșietor din această seară asupra cetățenilor suedezi din Bruxelles", a scris el.

"Gândurile noastre sunt alături de familiile și prietenii care și-au pierdut apropiații. În calitate de parteneri apropiați, lupta împotriva terorismului este una comună."

Primarul Bruxelles-ului, Philippe Close, a emis, de asemenea, o declarație cu privire la situația actuală.

"În urma împușcăturilor de la Bruxelles, poliția s-a mobilizat pentru a securiza orașul și zonele înconjurătoare, colaborând cu ministrul de interne", a scris el pe Twitter. "Sunt prezent la centrul de criză cu pentru a asigura coordonarea cu Michel Goovaerts".

UPDATE 23:13: Cele două formații au decis să nu mai intre pe teren în repriza secundă. Scorul la pauză era 1-1

UPDATE 22:03: În înregistrările video care pretind a fi ale incidentului și care circulă pe rețelele de socializare se vede cum un bărbat înarmat urmărește o persoană într-o clădire, iar apoi se aud focuri de armă. Se crede că bărbatul înarmat a fugit apoi de la locul faptei.

"Am fost complet în stare de șoc și am început imediat să țip", a declarat un martor.

Suedia nu mai are nicio șansă de calificare la turneul final de vara viitoare, găzduit de Germania. Austria, echipa aflată pe locul secund, a învins-o pe Azerbaidjan la limită, scor 1-0, și a anulat astfel orice calcul de calificare.

”Azerbaidjan a avut multe ocazii, dacă s-ar fi terminat 1-1 poate am mai fi avut o șansă iar lucrurile ar fi stat altfel”, a declarat un oficial suedez.

Potrivit goal.com, înaintea duelului dintre nordici și belgieni, presa din Belgia ar fi transmis că două persoane au fost împușcate înaintea duelului din preliminarii, iar ambele victime purtau tricoul echipei Suediei. Scenele teribile ar fi avut loc în nordul orașului, iar poliția este în alertă maximă, atât în zona incidentului, cât și la stadion.

BIG BREAKING NEWS - ISIS terrorist opens fire on group wearing Swedish football shirts ahead of Sweden Vs Belgium football match in Belgium. World in shock⚡ Two Swedish football fans have been shot dead. ISIS terrorist said he was avenging the stabbing of US-Palestinian boy &… pic.twitter.com/vjBZxjZJV2 — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) October 16, 2023

21:05????????Two Swedish nationals shot dead. Two people of Swedish nationality died in 2 shootings that took place in central Brussels,local police said.Two separate attacks took place near King Baudouin Stadium right before the beginning of the football match between Belgium Sweden. pic.twitter.com/fXexyN768S — Luis Galán Hernández (@tortura131) October 16, 2023

Clasamentul Grupei F