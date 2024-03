Andrei Burcă, supărat după remiza cu Irlanda de Nord. "Trebuie să vedem lucrurile ca bărbații"

Irlanda de Nord a deschis scorul în minutul 7 prin Jamie Reid, marcând dintr-o acțiune rapidă pe contraatac, surprinzându-l pe portarul Florin Niță cu un șut plasat din interiorul careului. Cu toate acestea, România nu a renunțat și a reușit să revină în joc în minutul 24, când Dennis Man a marcat un gol superb, finalizând cu un șut puternic la colțul scurt, după o pasă lungă precisă a lui Burcă.

Andrei Burcă: "Trebuie să vedem lucrurile ca bărbații"

La finalul meciului, jucătorii români și-au exprimat dezamăgirea față de prestația echipei în această seară. Andrei Burcă și-a exprimat frustrarea și dezamăgirea față de jocul echipei.

"Trebuie să fim conștienți ce partidă am făcut în această seară, asta vorbeam și cu Nicu (n.r. - Stanciu), am fost alții în toamnă, și adversarul a fost bun dar aveam așteptări mai mari de la noi în această seară.

Încercăm să ne facem treaba cât mai bine, să găsim soluții pentru că în Germania nu te așteaptă nimeni, o să întâlnim adversari valoroși. E bine că a venit acest duș rece acum, ne aduce cu picioarele pe pământ. Am intrat puțin pe vârfuri. Suntem dezamăgiți, fanii au venit într-un număr mare la stadion, nu am reușit un joc bun. Nu am fost noi și trebuie să vedem lucrurile ca bărbații." a declarat Andrei Burcă, după meci.

Fundașul recunoaște că naționala mai are de muncit

Cu gândul la viitoarele provocări, Burcă a subliniat importanța menținerii nivelului ridicat. Națională a României este determinată să își regăsească forma și să se pregătească pentru meciurile viitoare.

"Trebuie să fim conștienți că avem de muncit, în această seară chiar nu ne-a reușit jocul. Când ajungi la EURO chiar nu ai voie să cobori nivelul, trebuie să-l crești." a spus Andrei Burcă, după meci.